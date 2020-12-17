شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بالزحف الايجابي-تحليل - 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بالزحف الإيجابي مستغلا استقراره الإيجابي فوق مستوى 139.35 ليقترب بذلك من الهدف المنتظر سابقا والمستقر عند 140.45, اقتراب مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء سيمد السعر بعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من الاندفاع فوق الحاجز المستقر عند 140.45 لنتوقع استئنافه بذلك للهجوم الصاعد واستهدافه لمستوى 141.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.00 و 140.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد