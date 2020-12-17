شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لا جديد لدى سعر البلاتين نظرا لتعارض استقراره السلبي دون الحاجز المتمركز عند 1050.00 أمام الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, نذكر بأن ثبات هذا الحاجز سيدفع بالسعر لتشكيل تداولات تصحيحية هابطة لينجذب بذلك نحو 990.00 و 950.00 على التوالي.

أما اختراقه للحاجز الحالي فإن ذلك سيزيد من فرص استئنافه للهجوم الصاعد ليكرر بذلك الضغط على مقاومة القناة الصاعدة والمستقرة عند 1081.00 بهدف إيجاد منفذ للانتقال نحو مسار صاعد جديد خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1050.00 و 1000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت