شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بصدد استئناف الارتفاع– تحليل -17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر النحاس بتداولاته الأخيرة من الهدف الأول المستقر عند 3.5900 ليحافظ بذلك على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة وليزيد ذلك من فرص استئنافه قريبا للهجوم الصاعد, لذلك نؤكد على أهمية ثبات التداولات قريبا فوق الحاجز المستقر عند 3.6300 لنتوقع بذلك انجذابه نحو 3.7000 وصولا للهدف الرئيسي التالي والمستقر قرب 3.7860.

نذكر بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بثبات دعم القناة الصاعدة الممتد حاليا نحو 3.4880, كذلك محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه فوق مستوى 50 سيزيد من فرص اختراق السعر للحاجز المستقر عند 3.6300 وليبدأ بتسجيل الأهداف الإضافية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5400 و 3.7000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد