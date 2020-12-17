شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الأول – تحليل - 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 0.8840 ويضغط سلباً عليه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 0.8700 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.8910.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8760 والمقاومة 0.8900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط