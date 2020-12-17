سعر عقود خام برنت يكمل النموذج الإيجابي – تحليل - 17-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من اختراق مستوى 50.80 والثبات بإغلاق يومي فوقه، ليحصل على حافز إيجابي جيد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يصل إلى 53.10.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستويات 50.80 و50.45.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.45 والمقاومة 53.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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