شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف الأول – تحليل - 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 48.00 واخترقه ليستقر فوقه الآن، مؤكداً امتداد الموجة الصاعدة لتستهدف مستوى 50.00 كمحطة إيجابية تالية، ليبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 47.30 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.30 والمقاومة 50.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد