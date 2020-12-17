شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحصل على دعم وتؤسس مشروعك من وزارة التخطيط ضمن مشروع رواد 2030؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتضن مشروع رواد 2030 الشــباب ممن يطمــح إلى تأســيس مشــروعه الخاص عن طريق توفير سبل متعددة للدعم منها: تقديم العديــد مــن المنــح التعليمية لدراسة ريادة الأعمال، حيث أنشأ "رواد 2030" 13 مجمعًا صناعيًا بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر.

ومشروع رواد 2030 يقوم بدعم بناء قـدرات الشــباب وتنميــة مهاراتهم وتمكينهم مــن تحويــل أفكارهم إلى مشــاريع على أرض الواقع والاســتفادة مـن طاقاتهم للمساهمة فى دعـم النمـو الاقتصادى، وخلق فرص عمل لهم وللآخرين.

توفير سبل متعددة لدعم الشباب كالآتى:

تقديم العديــد مــن المنــح التعليمية لدراسة ريادة الأعمال.

وقام المشروع بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعتى كامبريدج والقاهرة لتقديم عدد 40 منحة لدراسة الماجستير فى ريادة الأعمال.

توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتقديم عدد 100 منحة لدراسة مهارات ريادة الأعمال وقد تخرجت الدفعة الأولى للبرنامج.

كما قام بتوقيع مشروع رواد 2030 لبروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة لتقديم عدد 100 منحة لدراسة ريادة الأعمال، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع مركز إعداد القادة لتقديم عدد 100 منحة لدراسة المبادئ الأساسية لريادة الأعمال.

ويعمل مشروع رواد 2030 يعمل على نشر فكر ريادة الأعمال عن طريق حملات مكثفــة تغطى كل المحافظات على مستوى المدارس والجامعات، مع تجهيز عدد من الفصول النموذجية داخل المدارس لتطبيق الجلسات بها.

وتم الوصول إلى أكثر من 300 ألف طالب، منهم 6200 طالب وطالبة بـ 9 جامعات مصرية، مشيرة إلى مشاركة طلاب حملة “أبدأ مستقبلك” فى عدة معارض لعرض أفكارهم الابتكارية ومنها المؤتمر القومى الأول لجامعة الطفل بمنتجاتهم.

وعلى مستوى إنشــاء حاضنـات الأعمــال، تم إنشاء 9 حاضنات أعمال، منهم حاضنات متميزة فى مجال الذكاء الاصطناعى والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصريــة أفريقيــة. كما تم احتضان عدد 19 مشروعا فى حاضنة السياحة.

وقد واجه مشروع رواد 2030 واجه عدد من التحديات تتمثل فى كثرة أعداد الشباب واتساع النطاق الجغرافى وقلة الوعى بفكر ريادة الأعمال،.

ولذلك اعتمد المشروع على حلول تكنولوجية مبتكرة تمثلت فى إنشاء مرصد لريادة الأعمال (رواد ميتر) بحيث يكون قاعدة بيانات قومية محدثة بشكل مستمر تقدم تقارير ربع سنوية عن آخر أعمال كافة الحاضنات فى مصر لرواد الأعمال ومتخذى القرار.

وكذلك تصميم تقييم إلكترونى يعمل كبديل للمقابلات الشخصية لاختيار الطلاب المتقدمين للمنح مما أتاح الوصول لعدد أكبر من الشباب، منوهة عن إنشاء مصنــع مصغــر”مايكــرو فاكتــوري”.