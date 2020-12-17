شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.71% بما يعادل 61.81 نقطة، في ظل تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8,800.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,510.68 ومستوى المقاومة 8,800.00.