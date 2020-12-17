شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي للأعلى له في أكثر من عامين ونصف أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 24 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.22% إلى مستويات 0.7128 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7112، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من عامين ونصف عند 0.7141، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7102.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 14.0% مقابل انكماش 11.0% في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات بنمو 12.9%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته نمو 0.4% مقابل انكماش 12.4% في الربع الثاني، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.3%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 36 ألف طلب إلى 817 ألف طلب مقابل 853 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر تراجعاً بواقع 159 ألف طلب إلى 5,598 ألف طلب مقابل 5,757 ألف طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.55 مليون تصريح مقابل نحو 1.54 مليون تصريح في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها استقراراً عند نحو 1.53 مليون منزل خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20.1 مقابل 26.3 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الاول/ديسمبر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

هذا وقد تابعنا أمس الأربعاء تعهد صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالية صفرية والمضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى بلوغ أهداف التوظيف وتحقيق استقرار الأسعار وذلك مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، فقد تم رفع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال العام المقبل 2021 إلى 4.2% مقارنة بالتقديرات الفصيلة السابقة بنمو 4% ولنمو 3.2% من 3.0% في 2022، وترى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أن معدلات البطالة قد تبلغ 6.7% بحول نهاية 2020 مقارنة بتوقعات أيلول/سبتمبر عند 7.6% وأنها قد تتراجع إلى 5% في 2021 مقارنة بالتقديرات السابقة عند 5.5%.