شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ووسط ثبات مستوى المقاومة المحوري 13.94، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.14% بما يعادل -0.02 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 13.94، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.30 ومستوى المقاومة 14.38.