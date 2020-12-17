شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم مجموعة الحكير (1820) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، ليحقق مكاسب طفيفة للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.26% بما يعادل 0.06 نقطة، وما كبح من مكاسب السهم هو توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسيبة، وسط استعداداته مهاجمة مستوى المقاومة 23.91.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 23.91، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 27.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.98 ومستوى المقاومة 24.86.