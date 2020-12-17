شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم المصافي (2030) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.31% بما يعادل 5.00 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل. لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 110.00، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 125.65. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 111.00 ومستوى المقاومة 130.00.

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