شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الأسماك (6050) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد حاول السهم بتداولاته الأخيرة اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في الوقت الذي يستفيد فيه من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 63.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.00 ومستوى المقاومة 61.10.
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