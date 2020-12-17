شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ملاذ للتأمين (8020) في آخر جلساته، ليهاجم مستوى المقاومة الفرعي 18.96، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.53% بما يعادل 0.10 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً الساقبة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 18.96، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 21.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 20.00.