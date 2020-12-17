شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سوق اللحوم البلدى يشهد استقرارا اليوم الخميس 17-12-2020، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك ووالبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو،وسجل، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشكات التابعة بإتاحة صرف منتجات الدواجن المجمدة على بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، بجانب أيضا اتاحة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم المجمدة واللحم المفروم بسعر الطبق زنه 500 جرام بـ 32.5 جنيه وطرح البط المسكوفى بـ 38.5 جنيه للكيلو والسمان بسعر 29.5 جنيه لعدد 2 سمانة حجم كبير "جامبو" على البطاقات أيضا، كما تقوم المنافذ بصرف المقررات التموينية للأفراد المقيدين بالبطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد وهو 50 جنيه شهريا.