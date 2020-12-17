شكرا لقرائتكم خبر عن هنشترى الذهب بكام خلال احتفالات "الكريسماس" وتوقعات الأسعار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساؤلات عدة حول أسعار الذهب في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد، في ظل استمرار التذبذب في سعر المعدن الأصفر، ومستقبل حركة الأسعار، مع إمكانية حدوث اقبال ولو بشكل جزئى على شراء الذهب، خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020.

تشير توقعات الخبراء والمتابعين لأسواق المعادن الثمينة، أن أسعار الذهب تتجه نحو استمرار الارتفاع لتظل فوق 800 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الرئيسي في سوق الصاغة بمصر، وذلك مع استمرار الخلاف حول عدد من النقاط بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى، ولجوء دول مثل أمريكا وهولندا وانجلترا وألمانيا للإغلاق الجزئى مجددا، لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات.

هذه التطورات ربما تدفع الذهب للاستمرار فوق 1840 دولارا كسعر للاونصة، وهو ما يجعل الذهب في مصر فوق 800 جنيها، خلال الفترة المقبلة، ما لم يحدث أي تطورات في هذه النقاط والملفات، التي تؤثر على حركة سعر الذهب في مصر.

كريسماس 2020 يختلف تماما عن كريسماس 2019، عند المقارنة بمستويات أسعار الذهب في مصر، وكذلك وضع المبيعات، والفئة التي تغيب عن السوق الآن وهي القطاع السياحى، حيث كانت السياحة تساهم في تحريك مبيعات الذهب خلال احتفالات الكريسماس، وتحديدا في المحافظات التي تشهد رواج سياحي في هذا التوقيت من كل عام، لكن الوضع تبدل تماما هذا العام، الأمر الذى افقد سوق الذهب شريحة كبيرة، وهي شريحة السياح الأجانب.

سعر الذهب في بداية النصف الثاني من ديسمبر 2019 كانت تسجل عيار 18 سجل 569 جنيها للجرام، وعيار 21 سجل 664 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 758 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5312 جنيها، أوقية الذهب 1475 دولارا، وعند النظر إلي أسعار الذهب اليوم سنجد ارتفاع سعر الذهب بقيمة 153 جنيها تقريبا و بنسبة 23% بالنسبة لسعر الذهب في سوق الصاغة بمصر، حيث تسجل الأسعار الآن سعر 815 جنيها للجرام مع توقعات بارتفاع الأسعار حتي نهاية هذا الشهر.