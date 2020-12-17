شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE)يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 796 فلس، مقتربا بذلك من خط القناة الصاعد متوسط الأجل، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح في الأجل القصير قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 700 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 781.7 بينما مستوى المقاومة هو 792.7 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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