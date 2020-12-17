شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات (FACIL) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثاني جلسة على التوالي ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 187 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 197 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 178 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 200 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 184.0 بينما مستوى المقاومة هو 191.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط