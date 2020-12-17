شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) يواجه خط القناة الصاعد -تحليل صباحي- 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 342 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط القناة الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تدفع بالسهم لأسفل في عملية جني أرباح خلال الأيام القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 355 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 339.0 بينما مستوى المقاومة هو 345.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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