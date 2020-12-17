شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب السهم من هدفه السعري المتوقع عند مستوى 50٫50 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 49٫10 فلس، كما يلامس السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يتراجع في عملية جني أرباح لمستوى الدعم 47 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 48.7 بينما مستوى المقاومة هو 49.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط