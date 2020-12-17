شكرا لقرائتكم خبر عن حيات كوم (HAYATCOMM) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 57٫70 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، قد تدفع بالسهم لأعلى لمستويات قد تصل الى 64 فلس كمستوى أول ثم 87 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 46 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 54.9 بينما مستوى المقاومة هو 66 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد