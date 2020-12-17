شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 188 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 182 فلس، مكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 173 فلس كمستوى أول ثم 160 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 193 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 180.0 بينما مستوى المقاومة هو 186.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط