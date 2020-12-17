شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث سجل ارتفاع بلغ 10526 نقطة، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 10478 نقطة، في ظل عدم استمرار حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، حيث مازال المؤشر يتأرجح بين مستوى 1350 ومستوى 10650 نقطة، وسوف يتحدد اتجاهه القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,459 وبين مستوى المقاومة هو 10,546 نقطة
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