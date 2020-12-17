شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسداك» يغلق عند ذروة جديدة وسط ترقب المستثمرين للتحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، ليغلق المؤشر ناسداك المجمع عند مستوى ذروة قياسية بينما يرقب المستثمرون حزمة تحفيز اقتصادي محتملة وبعد أن جدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعهده بإبقاء سعر الفائدة القياسي قريبا من الصفر.

تحولت الأسهم إلى الصعود بعد أن وعد مجلس الاحتياطي بمواصلة ضخ السيولة في الأسواق المالية لمحاربة الركود، حتى مع تحسن توقعات صناع السياسات للعام القادم إثر الشروع في نشر لقاح فيروس كورونا.

وقال ريك ميكلر، الشريك لدى تشيري لين إنفستمنتس في نيو فيرنون بولاية نيوجيرزي، «أن نرى ارتفاعا طفيفا عقب الاجتماع يعني على الأرجح استمرار الثقة من جهة المستثمرين الذين يرون أن أسعار فائدة منخفضة لفترة ممتدة تدعم أسعار الأسهم حتى عند هذه المستويات المرتفعة.»

ودفعت مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، التي استفاد العديد منها من تغير عادات المستهلكين بسبب الجائحة، ناسداك إلى مستوى قياسي مرتفع. وقفز سهم مايكروسوفت.

لكن سهم ألفابت تراجع بعد أن قال كين باكستون المحامي العام لولاية تكساس إنه سيقيم دعوى قضائية بمشاركة عدة ولايات بحق شركتها جوجل.

وفيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.15 بالمئة ليغلق على 30154.93 نقطة، ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.18 بالمئة مسجلا 3701.26 نقطة. وصعد ناسداك 0.5 بالمئة ليصل إلى 12658.19 نقطة.

بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 9.9 مليار سهم، مقارنة بمتوسط ​​11.4 مليار للجلسة الكاملة خلال آخر 20 يوم تداول.

وارتفعت شركة تويتر بنسبة 2.3% بعد أن قامت مجموعة جيه بي مورجان بترقية السهم إلى «زيادة الوزن»، قائلة إنها تتوقع أن تقوم شركة التواصل الاجتماعي بتحقيق انتعاش كبير في الإعلان عبر الإنترنت في أعقاب التراجع الناجم عن الوباء.

(وكالات)