شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين «تنظيم الاتصالات» و«جافزا» و«كيريوس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بصندوق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مع المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وشركة كيريوس مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بشأن مشروع تدريب طلاب برنامج بعثة التابع لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال منصة كيريوس وبرنامج طموحي 2020 التابع لجافزا.

تنص الاتفاقية على اختيار طلاب من برنامج بعثة التابع لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ليلتحقوا ببرنامج «طموحي» التابع لجافزا، والذي يوفر للطلاب تدريباً عملياً يسهم في تأهيلهم لسوق العمل. وينسجم هذا البرنامج مع رؤية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تأهيل وزيادة نسبة التوطين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: «في بيئة أعمال متغيرة على الدوام، وفي ظل التسارع غير المسبوق للتقنيات والأساليب المهنية، تدعو الحاجة إلى صقل المهارات ومواءمتها مع احتياجات العصر وأدواته. من هنا تعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تعزيز الكفاءات الوطنية، وتهيئة الشباب الإماراتي لقيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: «نلتزم في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات بدعم جهود حكومتنا الرشيدة في تحقيق أهدافها بزيادة معدلات توظيف المواهب الإماراتية الشابة. وفي هذا الصدد، يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومنصة كيوروس للتدريب التفاعلي، ونتوقع أن يكون لهذه الشراكة أثر كبير على هذا الصعيد، لاسيما مع تزايد الحاجة إلى تدريب الكفاءات الوطنية الناشئة ورعايتها».

قال ألكسندر إيبور، الشريك المؤسس لشركة كيريوس: «تعمل كيريوس على سد فجوة المهارات في الانتقال من الأوساط الأكاديمية إلى المهنية. يتم تحقيق ذلك من خلال السماح للطلاب والخريجين وفي بداية حياتهم المهنية».