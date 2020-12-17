شراكة «مرحبا» و«بلازا بريميوم» تعزز حلول الضيافة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مرحبا» و«مجموعة بلازا بريميوم»، إبرام شراكة استراتيجية لتعزيز عروض صالات المطارات وخدمات استقبال ومساعدة الركاب في جميع أنحاء العالم. وسيسهم هذا التعاون في توسيع نطاق وجود الشركتين في السوق، من خلال توحيد توزيع الخدمات وإشراك العملاء بفضل توحيد خدمات البيع المتكاملة.

وقال شهاب العوضي، رئيس «مرحبا العالمية»: «يسرنا التعاون مع مجموعة بلازا بريميوم لتوفير قيمة أكبر ومجموعة أوسع من الخيارات للعملاء تجعل تجربة سفرهم أفضل، في وقت تشكل فيه خدمات الضيافة الآمنة ذات الجودة العالية، أهمية كبرى في المطارات حول العالم».

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «مجموعة بلازا بريميوم» بورا إسبولان: «يجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين مزودين عالميين رائدين لحلول الضيافة، يتمتعان بالخبرة ويقدمان أفضل الخبرات وشبكة الخدمات. ومع تعافي صناعة السفر، يأتي تعاوننا في وقت نحتاج فيه إلى العمل معاً لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتوحيد الموارد، وتحسين التوزيع سعياً إلى تقديم تجربة أفضل للمسافرين العالميين».

وتوفر «مرحبا» و«مجموعة بلازا بريميوم» خدمات مطار متميزة تشمل صالات «مرحبا» و«بلازا بريميوم» وخدمات استقبال ومساعدة الركاب «مرحبا» و«أولويز». واعتمدت الشركتان منذ بدء الجائحة، عدداً من الإجراءات لضمان سلامة وراحة العملاء والعاملين.

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