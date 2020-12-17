الاتصالات تعلن عن توسعات جديدة للانترنت في عدد من المحافظات الشرقية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات عن إطلاق توسعات جديدة للسعات التراسلية لخدمات الانترنت في عدد من المحافظات الشرقية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن إطلاق السعات التراسلية الجديدة للإنترنت يأتي في إطار توجهات المؤسسة الإستراتيجية لتحسين جودة خدمات الانترنت وتراسل المعطيات.

وأشار البيان إلى أن السعات التراسلية الجديدة تشمل المناطق الشرقية المكلا، سيؤن، مأرب وعتق بنسبة 100 بالمائة, فيما تم توسعة مدينة المكلا من 5 G إلى 10 G ومدينة سيئون من 2.5G إلى 5G ومأرب من 2G إلى 4G كما تم توسعة مدينة عتق من 1.5G إلى 3G.

ولفت البيان إلى أن التوسع يهدف لحصول المشتركين بمحافظات الجمهورية على خدمات ذات سرعات عالية ويلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع على امتداد الجمهورية اليمنية.

وأكد البيان حرص المؤسسة العامة للاتصالات على تحسين خدماتها بشكل دائم في مختلف المحافظات دون استثناء رغم ظروف العدوان ومنع دخول معدات وتجهيزات الاتصالات والانترنت واحتجازها في المنافذ البرية والبحرية منذ بدء العدوان.