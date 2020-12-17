شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 16-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 16-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب بتداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند 649.502 مليار جنيه.





إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أسهم 18 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، العبوات الطبية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، مصر بني سويف للأسمنت، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، راية القابضة للاستثمارات المالية، القاهرة للإسكان والتعمير، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العبور للاستثمار العقاري.





البورصة تخسر 5.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب بتداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند 649.502 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 712 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.4 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.8%، والعرب على 5.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.9 مليون جنيه، 909 ألف جنيه، 2.9 مليون جنيه، 12 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 10983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 13173 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2084 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 3026 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1077 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 125 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

برايم القابضةقالت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الجنحة رقم 2020/23823 جنح العجوزة ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ما زالت منظورة أمام القضاء، أمام محكمة أول درجة، ولم يصدر حكم نهائي بها حتى تاريخه.





القاهرة الوطنيةوافقت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، على إبرام عقود معاوضة مع شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية لشراء مساهمتها في عدة شركات، كما وافقت على إبرام عقود معاوضة مع أسيوط الإسلامية الوطنية لشراء مساهمتها في رأسمال الشركة الوطنية للزجاج والبلور بعدد 20 ألف سهم، وذلك بالقيمة العادلة البالغة 0.73 جنيه للسهم.





التعمير والاستشارات الهندسيةحققت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، صافي خسائر بلغ 12.22 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 14.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019، وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 147.1 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 115.11 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.