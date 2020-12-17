شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون الأجانب يسجلون صافى شراء فى سندات الخزانة بقيمة 2.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المستثمرون الأجانب صافي شراء في سندات الخزانة، بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، فيما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.67% بعد أن شهد صعوداً بنسبة 3.53% منذ جلسة 8 نوفمبر، فضلا عن تسجيل المؤشر ارتفاعاً لنحو 3 جلسات خلال آخر 3 جلسات.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب بتداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند 649.502 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 712 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.4 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.8%، والعرب على 5.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.9 مليون جنيه، 909 ألف جنيه، 2.9 مليون جنيه، 12 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 10983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 13173 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2084 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 3026 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1077 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 125 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.