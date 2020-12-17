شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" ينخفض رغم الكشف عن خطة بديلة لزيادة أجور الموظفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من كشف صانعة الطائرات الأمريكية عن خطة بديلة لزيادة أجر الموظفين في العام المقبل.



وكشفت "بوينج" اليوم عن خطة لإلغاء معم الزيادات في رواتب الموظفين في عام 2021، لكنها تنوي منحهم أسهما بدلا من الزيادة في الأجر، وذلك ضمن جهود الشركة للتعافي من تبعات جائحة كورونا.



وأكد المدير التنفيذي لـ"بوينج" "ديفيد كالهون" بأن الموظفين المستمرين في الشركة حتى الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 2023 هم فقط من يستحقون الحصول على أسهم بدلا من زيادة راتبهم بينما ستستثنى القيادات التنفيذية من هذه الخطة.



يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها "بوينج" لمواجهة تداعيات الجائحة وتقليص النفقات واستعادة الانتعاش والنمو بعد تأثرها سلبيا بتوقف حركة الطيران عالميا بسبب أزمة كورونا.



تجدر الإشارة إلى أن "بوينج" واجهت أزمة عنيفة بعد سقوط طائرتين من طراز "737 ماكس" في أقل من ستة أشهر مما تسبب في وقف تحليق هذا الطراز منذ مارس/آذار عام 2019.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 226.1 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 232.3 دولار وأقل سعر عند 225.3 دولار.