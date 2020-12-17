شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع أعلى 25 دولاراً بعد بيانات أمريكية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالتزامن مع استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة.



وأعلن البنك المركزي الأمريكي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.25% وصفر بالمائة، كما تعهد بمواصلة مشتريات السندات بنحو 120 مليار دولار شهريا على الأقل حتى بلوغ أهداف التوظيف الكاملة وتحقيق استقرار الأسعار.



وكشفت بيانات أن مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية انخفض بنسبة 1.1% خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.3%، لكن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية سجل القراءة 56.5 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بالقراءة 56.7 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما توقع محللون القراءة 55.9 نقطة.



على صعيد آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.7% أو ما يعادل 41 سنتاً وأغلق المعدن النفيس عند 25.052 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 25.490 دولار وأقل سعر عند 24.575 دولار.