شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر سلبياً بعد بيانات اقتصادية متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العلات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو سلبي مقلصا خسائره، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة، وقبيل قرار الاحتياطي الاتحادي.



وكشفت بيانات أن مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية انخفض بنسبة 1.1% خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.3% كما انخفض المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.9%.



وبحسب بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم"، سجل مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي القراءة 56.5 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بالقراءة 56.7 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما توقع محللون القراءة 55.9 نقطة.



أما القطاع الخدمي في أمريكا، فقد سجل القراءة 55.3 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بقراءة أكتوبر/تشرين الأول عند 58.4 نقطة، فيما توقع محللون القراءة 55.7 نقطة.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية وسط توقعات بتثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.