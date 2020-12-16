شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه عقب انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وأبقى الخام على مكاسبه رغم صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا بأعلى من التوقعات في القراءة الأسبوعية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3.1 مليون برميل إلى 500.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو 1.9 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 1.97 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 47.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 47.9 دولار وأقل سعر عند 47.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.5% إلى 51.03 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 51.1 دولار وأقل سعر عند 50.3 دولار.