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وجاءت مشاركة الشركة، من خلال ورقتي عمل قدم الأولى المهندس عبدالإله الصعيدي، بعنوان (الحجم والموقع الأمثل للتوليد الكهروضوئي) في الجلسة الرابعة، التي أدارها المهندس نائب الرئيس التنفيذي لـ(نقل الكهرباء) وليد السعدي، التي حملت عنوان (صيانة المنظومات الكهربائية)، أما الورقة الثانية فقدمها المهندس ماجد السادة بعنوان (الصيانة العامل الرئيس لنجاح إدارة الأصول)، كما شملت المشاركة المعرض المصاحب للمؤتمر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الوطنية لنقل الكهرباء إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، شاركت في المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية الثامن عشر، تحت شعار (تكامل الصيانة مع إدارة الأصول)، الذي يعقد افتراضيا ليومين.وجاءت مشاركة الشركة، من خلال ورقتي عمل قدم الأولى المهندس عبدالإله الصعيدي، بعنوان (الحجم والموقع الأمثل للتوليد الكهروضوئي) في الجلسة الرابعة، التي أدارها المهندس نائب الرئيس التنفيذي لـ(نقل الكهرباء) وليد السعدي، التي حملت عنوان (صيانة المنظومات الكهربائية)، أما الورقة الثانية فقدمها المهندس ماجد السادة بعنوان (الصيانة العامل الرئيس لنجاح إدارة الأصول)، كما شملت المشاركة المعرض المصاحب للمؤتمر.

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