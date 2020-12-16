شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المتسوقين في معرضي «المفروشات 360» و«ترندز» بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يشهد معرضا «المفروشات 360»، و«ترندز 2020»، اللذان تتواصل فعالياتهما في مركز إكسبو الشارقة حتى السبت القادم، تخفيضات كبرى وصلت إلى أكثر من 75% على باقة واسعة من أحدث وأرقى المفروشات ومنتجات الأثاث المنزلي العصري، وتقنيات المنازل الذكية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأزياء العصرية، وآخر صيحات الموضة، وأشهر منتجات العطور ومستحضرات التجميل، مقدماً تجربة تسوق فريدة من نوعها تمكنت من استقطاب آلاف الزوار خلال الأيام الأولى لانطلاقتهما.

وسجلت الشركات الإماراتية حضوراً لافتاً في معرض «المفروشات 360»، متفردة بتقديم أحدث منتجات الأثاث المنزلي الكلاسيكي، والأثاث ذي الطراز القديم المطعم بلمسة حديثة، ومختلف أنواع المفروشات، والمنتجات المنزلية عالية الجودة، ومن ضمنها مفروشات بيت الكرم وشركة السراج، والمصباح، والانتصار للديكور، في حين قدمت عدد من الشركات الإقليمية والعالمية ـ من أبرزها شركة سوبيربيا دوموس وميزالونا ـ أحدث التصاميم الداخلية والديكورات العصرية، ومنتجات الأثاث الذكي المتعدد الاستخدامات، إضافة إلى عرض للتحف الفنية واللوحات الجدارية والثريات والزجاجيات وإكسسوارات المفروشات.

وأشاد عدد من العارضين المشاركين في معرض «ترندز 2020»، بالتجربة الناجحة لمركز إكسبو الشارقة في دمج فعاليات المعرضين في توقيت موحد، حيث أسهم في إعطاء زخم تسويقي كبير لمعرض «ترندز 2020» الذي جاء في نسخته الأولى، مشيرين إلى الإقبال الواسع من الزوار، لشراء مختلف منتجات الألبسة والأحذية وحقائب اليد والإكسسوارات وفساتين السهرة والعباءات، والعطور ومستحضرات التجميل، مؤكدين أهمية الحدث في تعزيز حركة المبيعات، خاصة بعد فترة الركود التي شهدتها الأسواق جراء تداعيات جائحة «كوفيد ـ 19».

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن فعاليات معرضي «المفروشات 360»، و«ترندز 2020» تتواصل وسط تزايد كبير في عدد الزوار، لا سيما أن الحدثين يشكلان إحدى أبرز وجهات التسوق لمستلزمات الأثاث المنزلي، وكافة منتجات الأزياء العصرية التي تُرضي أذواق سكان الإمارة وزوارها من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، ويوفران لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات والخدمات، متوقعاً زيادة عدد زوار المعرض في اليومين الأخيرين بوتيرة تصاعدية ومتسارعة، في ظل التنافسية الكبيرة بين الشركات على تقديم أحدث وأعرق منتجاتها بتخفيضات كبيرة.