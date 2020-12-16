شكرا لقرائتكم خبر عن «عروض الشارقة للتسوق» يقدم جوائز على مدار 59 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنطلق فعاليات الحملة الترويجية «عروض الشارقة للتسوق» الحدث التجاري الأكبر من نوعه هذا العام الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة استثنائياً تحت شعار: «العودة إلى التسوق»، من 17 ديسمبر الجاري ولغاية 13 فبراير 2021، بهدف دعم قطاع التجزئة وتعزيز حركة المبيعات والأسواق، وسط مشاركة عدد كبير من مراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة على مستوى إمارة الشارقة، ويشهد هذا الحدث الاستثنائي برنامجاً حافلاً بالعروض المميزة على مدار 59 يوماً، بما في ذلك التخفيضات الترويجية، وسحوبات الجوائز، التي تصل قيمتها إلى نحو 3 ملايين درهم.

وتشمل «عروض الشارقة للتسوق» باقة متنوعة من الأنشطة التسويقية التي تغطي مختلف مناطق ومدن الشارقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية، وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة، وتقدم غرفة تجارة وصناعة الشارقة جوائز بقيمة أكثر من مليون درهم تتضمن 7 سيارات ستمنح للفائزين بالسحوبات التي ستتم على مدى 6 أسابيع بدء من الأول من يناير 2021، كما يشهد الحدث تخفيضات كبرى على أسعار مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية، كما خصصت المراكز التجارية والأسواق المركزية ومتاجر التجزئة المنتشرة في الإمارة باقة كبيرة من الجوائز القيمة والهدايا للمتسوقين، التي تتضمن 5 سيارات، وقسائم شرائية بقيمة 350 ألف درهم.

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تنظيم هذا الحدث التجاري الأضخم من نوعه هذا العام، يأتي في إطار حرص الغرفة على تعزيز الدورة الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية ومختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع تجارة التجزئة، الذي يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي، إضافة إلى الإسهام بشكل فاعل في الترويج لمزايا إمارة الشارقة الفريدة التي تضعها في مصاف أهم الوجهات السياحية والتجارية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يمثل ترجمة حقيقية للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالعمل على تحقيق الاستدامة في اقتصاد الشارقة وتنويع ركائزه والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وفق أعلى المستويات وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية. تكرس مفهوم الاقتصاد الحديث

من جهته أشار محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن المشاركة الواسعة من قبل مراكز التسوق والمحال التجارية في الشارقة، في عروض الشارقة للتسوق، يعكس القيمة المضافة الكبيرة التي يقدمه هذا الحدث للجهات المشاركة بشكل خاص ولقطاع التجارة بشكل عام، ما دفع غرفة تجارة وصناعة الشارقة للعمل على توسيع نطاق فعاليات الحملة لتشمل مواقع خارجية جديدة، إضافة إلى زيادة حجم العروض الترويجية الجاذبة وتكثيف الجوائز التي ستكون إضافة نوعية للحدث وحافزاً لجذب المتسوقين والزوار للإمارة من مختلف إمارات الدولة، مع الحرص على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان الصحة والسلامة للجميع.

وتضم قائمة شركاء الغرفة «لعروض الشارقة للتسوق»، التي تقام فعالياتها في كافة مدن ومناطق الإمارة، الشريك الإعلامي الاستراتيجي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، فضلاً عن الشركاء الاستراتيجيين وهم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إلى جانب الشريك الماسي المركز الميكانيكي للخليج العربي BMW، إضافة إلى مشاركة العديد من مراكز التسوق والمحال التجارية، وتعتبر الحملة فرصة موسمية مواتية لسكان إمارة الشارقة وزوارها للاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات لشراء مختلف الحاجيات والهدايا بأنسب الأسعار، والاستمتاع بالأنشطة التسويقية التي تتضمن حسومات وسحوبات على عدد كبير من الجوائز والهدايا اليومية والأسبوعية التي تشتمل على قسائم شرائية وغيرها الكثير من المفاجآت السارة للجمهور والمتسوقين.