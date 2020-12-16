شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبي يتوقع 10-12 مليار يورو توزيعات من البنوك هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أندريا إنريا رئيس المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي الأربعاء إن البنك المركزي يتوقع أن تدفع البنوك في منطقة اليورو توزيعات بين عشرة مليارات و12 مليار يورو (12.2-14.6 مليار دولار) حتى سبتمبر/ أيلول القادم بعد تخفيف حظر هذا الأسبوع.

وقال إنريا «نتوقع توزيعات في حدود عشرة مليارات إلى 12 مليار يورو، أي حوالي ثلث ما تدفعه البنوك الأوروبية عادة.» (رويترز)

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