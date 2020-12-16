شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير والإسكان يجري السحب الدوري لحساب توفير الأطفال والشباب ذو الجوائز لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الدور التنموي الحيوي الذي يقوم به بنك التعمير والإسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والذى يهدف الى تنمية الوعي الادخاري لدى الطلاب وذلك حتى بلوغ سن 21 عاما لغرس قيمه الادخار لديهم وتمكينهم من التخطيط لمستقبلهم بادخار مبلغا من المال يمكنهم من الاشتراك في أحد المشروعات الاسكانية للبنك في إطار خطة الدولة لرفع عبء البحث عن وحدة سكنية عن كاهل الشباب وهم في مقتبل العمر حيث تستثمر خلالها الاموال المدخرة لتكوين مقدم لوحدة سكنية منذ ما يقرب من واحد وعشرون عاما لتفعيل المشروع القومي للادخار.

تم إجراء السحب الدوري الاول والثاني لعام 2020 على جوائز حساب توفير الاطفال والشباب ذو الجوائز وهو السحب الذي يحرص بنك التعمير والإسكان على رعايته بانتظام منذ اصدار هذا الوعاء ايمانا منه بأهمية دور الشباب من الطلبة والطالبات في بناء المجتمع وتشجيعا لهم على تنمية ثقافة الادخار.

أقيم السحب بمقر البنك تحت رعاية السيد الدكتور وزير التربية والتعليم وبحضور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس اللجنة العليا للادخار، ووليد مطر - مساعد العضو المنتدب للشئون المصرفية والفروع - رئيس اللجنة التنفيذية لدفاتر التوفير ذو الجوائز وممثل وزارة التضامن الاجتماعي ، أعضاء اللجنة وعدد من قيادات البنك ووزارة التربية والتعليم.

أسفر السحب الذي اجري تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي عن فوز كل من:

الفائزون بالسحب الأول

- رودينا محمود داوود محمد فرع االقطامية بالجائزة الأولي وحدة سكنية قيمتها 200 ألف جنيه

- فرح مؤمن احمد عبد الرحمن فرع التجمع الخامس بالجائزة الثانية مقدم وحدة سكنية قيمته 100 ألف جنيه

- يوسف احمد عبد الحميد درويش فرع الهرم بالجائزة الثالثة مقدم وحدة سكنية قيمته 50 ألف جنيه

الفائزون بالسحب الثاني

- ملك ربيع سعد صالح فرع التجمع الأول بالجائزة الأولي وحدة سكنية قيمتها 200 ألف جنيه

- هدي محمد إبراهيم مصطفي فرع المانسترلي بالجائزة الثانية مقدم وحدة سكنية قيمته 100 ألف جنيه

- محمد حسام الدين فرع القاهرة بالجائزة الثالثة مقدم وحدة سكنية قيمته 50 ألف جنيه

بالإضافة الي عدد كبير من الجوائز النقدية الأخرى تتراوح بين 1500 الي 250 جنيه

أكد وليد مطر حرص بنك التعمير والإسكان الدائم على رعاية النشء من ابناؤنا الطلاب الأطفال والشباب والذي يبدو متمثلا في تبني رعاية وتطوير المشروع القومي للادخار من اجل شقة المستقبل بالتعاون المثمر والمستمر مع وزارة التربية والتعليم ودعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال منتج صمم خصيصا لتحقيق هذا الهدف وهو حساب توفير الشباب والاطفال ذو الجوائز والذي أنشئ منذ عام 1999

وأضاف أن هذا المشروع يعد تطوير لمسار واهداف البنك الذي أنشئ من اجلها لخدمة المجتمع والذي يندرج تحت مظلة الشمول المالي برعاية البنك المركزي لتنمية الوعي الادخاري لدي فئات المجتمع وزيادة عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي وخاصة في السن الصغير التي يبدأ فيه تكوين المفاهيم والسلوكيات التي تستمر لأجيال وأجيال. ولذلك فقد كان لبنك التعمير والاسكان دور الريادة في مجال نشر الثقافة المالية لدي الاطفال والشباب حيث أنه عضو فاعلا في المنظمة الدولية للثقافة المالية CYFI

وتقدم مطر بخالص الشكر للدكتور وزير التربية والتعليم والدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق على رعاية سيادتهم الدائمة للمشروع ودعمه منذ طرحه وحتى الآن.