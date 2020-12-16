شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تطالب بمنح القطاع الخاص فرصة بخطة 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحمل العديد من الملفات الاقتصادية.

وأضاف فوزى، تعمل وزارة التخطيط علي تعزيز النمو الاقتصادي لمصر واستدامته، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.4٪؜ في التسعة أشهر الأولى لعام 2020/2018 قبل ظهور فيروس كورونا، كما تم تحقيق تقدم بمعظم المؤشرات الاقتصادية برغم أزمة كورونا، وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الحد من تأثير فيروس كورونا علي مسيرة التنمية، ومن المتوقع أن تكون مصر من الدول القليلة التي من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي في العام المالي الحال 2021/2020 في ظل ظروف تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اليوم الأربعاء، بعنوان: «خطط التنمية المستدامة لعام 2021 ضمن رؤية مصر 2030» بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى هامش الندوة تقيم لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة الدكتورة زينب الغزالى احتفالية خاصة لتكريم الوزيرة الدكتورة هالة السعيد بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومى وأفضل وزيرة فى العالم العربي.

وأضاف فوزى، أن من أهم الملفات لدى وزارة التخطيط ملف التحديث وإعداد الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030، مؤكدا على أهمية مشاركة الاعلام لرفع الوعي للمواطن العادي بأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة برؤية مصر 2030، وكيف يمكن للمواطن المشاركة والدور الذي يمكن القيام به لتحقيق هذه الأهداف، مما يساعد المواطن على متابعة ما يتحقق من هذه المشروعات والأهداف في محافظته أو مدينته أو قريته مما يسهم في دور المواطن وإشراكه في منظومة التخطيط والمتابعة لتحقيق مستقبل أفضل وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.

كما أكد على أهمية توجيه وتحديد دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل الفعال مع الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص ورفع واستدامة معدلات التشغيل.

ووجه رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، التهنئة لوزيرة التخطيط على حصولها على جائزة أفضل وزيرة عربية، والتي تعد تكريما وتتويجا لمرحلة عطاء ‏أكثر تميزا لشخصية نحمل لها كل التقدير والاحترام، كما وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اللفتة الانسانية بتوجيهاته للحكومة بتوفير وتوزيع لقاح كورونا مجانا للمصريين.

من جانبها قالت الدكتورة زينب الغزالى، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة المرأة بالجمعية، أن فوز الدكتورة هالة السعيد بأفضل وزيرة فى العالم العربى فخر لمصر والمرأة العربية وعن جدارة واستحقاق كونها من أهم الوزراء والقيادات النسائية اللاتى لعبنا دوراً قيادياً فى تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية وتصنف من بين أقوى 10 اقتصاديات فى العالم فى ظل الأزمة العالمية لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تشهد عصر ذهبى على مستوى دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى المشاركة فى مسيرة البناء والإصلاح الاقتصادى، وعلى مستوى الانجازات التى حققتها على كافة الأصعدة وفى مختلف المناصب القيادية بالدولة وكسيدات أعمال ناجحين ومساهمين بقوة فى العمل الاجتماعى والاقتصادى والسياسي.