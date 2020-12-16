شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3.1 مليون برميل إلى 500.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو 1.9 مليون برميل.



وارتفع مخزون البنزين بحوالي مليون برميل إلى 238.9 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات بحوالي 200 ألف إلى 151.3 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 1.97 مليون برميل خلال نفس الفترة.