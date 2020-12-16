شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بدعم بيانات اقتصادية صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من صدور بيانات اقتصادية صينية قوية بالإضافة إلى انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ويتلقى المعدن الصناعي دعما من التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي نتيجة بدء عدة دول في توزيع ملايين الجرعات من لقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا، وأبرزها لقاحي "فايزر" و"موديرنا".



وقبل نهاية الأسبوع الجاري، سوف تطلق الولايات المتحدة حملة لتوزيع جرعات من لقاح "موديرمنا" بينما ستبدأ دول أوروبية استخدام لقاحات قبل بداية العام الجديد.



وسجل إنتاج المصانع في الصين نموا بأكبر وتيرة له في عشرين شهراً خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نتيجة انتعاش الطلب من جانب القطاعات الصناعية.



وارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر بنسبة 0.4% في بورصة لندن إلى 7810 دولارات لكل طن، في حين ارتفع في بورصة شنغهاي 0.5% إلى 57.850 ألف يوان لكل طن (ما يعادل 8849.4 دولار للطن).



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 3.56 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.58 دولار وأقل سعر عند 3.53 دولار.