شكرا لقرائتكم خبر عن قطاعا الخدمات والصناعات التحويلية في أمريكا يواصلان النمو في نوفمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في الولايات المتحدة لا يزالا في نطاق النمو في الشهر الماضي.
وكشفت بيانات معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي سجل القراءة 56.5 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بالقراءة 56.7 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما توقع محللون القراءة 55.9 نقطة.
أمام القطاع الخدمي في أمريكا، فقد سجل القراءة 55.3 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بقراءة أكتوبر/تشرين الأول عند 58.4 نقطة، فيما توقع محللون القراءة 55.7 نقطة.
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