شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى عامين ونصف قبيل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين ونصف ، بفعل انحسار طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم أسواق المال العالمية ، هذا ويترقب المستثمرين عديد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 90.12 نقطة الأدنى منذ نيسان/أبريل 2018 ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.49 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.54 نقطة.

أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تتداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق ، وقفزت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى فى عشرة أشهر ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، وتسارع إقبال المستثمرين على شراء الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

وتعاذ تلك المعنويات إلى بيانات قوية عن اقتصاد منطقة اليورو ، بالإضافة إلى تزايد آمال توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري ،بجانب قرب إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات رسمية فى أوروبا ،نمو قطاع الصناعات التحويلية الأوروبي والألماني فى كانون الأول/ديسمبر الجاري ،بأفضل وتيرة فى أكثر من عامين ونصف ، الأمر الذي قلص المخاوف حيال تعثر الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأخير من هذا العام بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين" يوم الأربعاء أنه كان هناك تقدما فى المحادثات حول اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،وأن الأيام القليلة المقبلة ستكون "حاسمة".

فى الولايات المتحدة ، يواصل كبار قادة الكونغرس الأمريكي اجتماعاتهم المكثفة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على إقرار تحفيز مالي جديد بنحو 1.4 تريليون دولار فى البلاد بهدف مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة ،عديد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، وعن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي ، توضح تلك البيانات مدي تطور أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع انخفاض بنسبة 0.3% خلال تشرين الثاني/نوفمبر من ارتفاع بنسبة 0.3% فى تشرين الأول/أكتوبر ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.2% فى الشهر السابق.

وتصدر بحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر كانون الأول/ديسمبر المتوقع مستوى 55.9 نقطة من مستوى 56.7 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 55.7 نقطة من 58.4 نقطة الشهر السابق.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 19:30 غرينتش.

من المتوقع على نطاق واسع قيام المركزي الأمريكي بتوسيع برنامج شراء السندات "التحفيز النقدي" لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى تخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.