شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. صعود كبير للذهب محليا وعالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 ، على مدار اليوم الأربعاء ، عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة، لعل أبرزها عودة الارتفاع لسعر الذهب محليا وعالميا، مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن مع عودة الدول للإغلاق مرة أخرى، وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية.



البنك الدولى يتوقع تراجع الاقتصاد الروسى فى 2020 بنسبة تصل إلى 4%

توقع البنك الدولي أن يتراجع الاقتصاد الروسي في 2020 بنسبة تصل إلى 4%، بعدما كان يتوقع تراجعا بنسبة 5% في وقت سابق.

وذكر تقرير للبنك الدولي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن تعديل التوقعات يعكس مستوى أعلى من المتوقع للنشاط الاقتصادي في روسيا في الربع الثالث من هذا العام، مشيرا الى أن بوادر انتعاش في النشاط الاقتصادي في روسيا ظهرت في الربع الثالث على خلفية انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتخفيف القيود، وهو ما انعكس إيجابا على الإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات.

وفيما يتعلق باللقاح ضد فيروس كورونا، قال مدير فرع البنك الدولي في روسيا، رينو سيليجمان، إن "اللقاح الجماعي في روسيا هو أحد الخطوات الرئيسية لتعافي الاقتصاد الروسي، لكنه ليس إلا جزء من خطة شاملة، إذ أن البلاد بحاجة إلى تغييرات هيكلية لضمان مستقبل مستدام".

كذلك توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار النفط في العامين 2021 - 2022، وذلك بعد تراجعها في 2020 في ظل أزمة كورونا، حيث تراجع الطلب العالمي على الخام.

تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. والأسواق الإماراتية تربح 3.9 مليار درهم

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.71% رابحاً 61.81 نقطة ليغلق عند مستوى 8721.18 نقطة، وهي أعلى مكاسب منذ جلسة 15 نوفمبر، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.43% رابحاً 10.88 نقطة ليغلق عند مستوى 2541.44 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 345.71 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.41% رابحاً 21.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5153.89 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 736.332 مليار درهم لتربح الأسواق الإماراتية 3.9 مليار درهم.

البريد يتعاون مع المعهد المصرفي لإعادة تأهيل العاملين بالشمول المالي

وقعت اليوم الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع المعهد المصرفى المصري يهدف إلي إعداد وتأهيل وتثقيف العاملين بالبريد المصري في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي والخدمات المالية الحديثة، وقع البروتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وعبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتطبيق أهداف الشمول المالي بما يُساهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة مشيراً الي ان الهيئة تسعي الي التعاون مع جميع الهيئات والشركات والمؤسسات والمعاهد في مختلف المجالات في سبيل تحقيق الخطة الاستراتيجية التي يسعي البريد المصري الي تحقيقها.

ارتفاع كبير للذهب

ارتفعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الأربعاء، بقيمة 5 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر 815 جنيها للجرام، وذلك على خلفية صعود سعر اونصة الذهب عالمياً إلي 1865 دولارا، وأصبح اجمالى ارتفاع الذهب 15 جنيها منذ صباح اليوم، وعالميا اصبح قيمة الارتفاع 20 دولارا.

رسميا.. اتصالات الإمارات تعين حاتم دويدار رئيساً تنفيذياً

عينت مجموعة الإمارات للاتصالات حاتم دويدار رئيسا تنفيذيا للمجموعة، والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة منذ 20 مايو 2020.

وانضم حاتم دويدار، إلى مجموعة اتصالات في سبتمبر 2015 ليشغل منصب رئيس عمليات المجموعة، وتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة اتصالات في 2016.وقبل انضمام دويدار لمجموعة اتصالات، شغل منصب رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، وكبير المستشارين لمجموعة فودافون.