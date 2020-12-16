شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. والأسواق الإماراتية تربح 3.9 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.71% رابحاً 61.81 نقطة ليغلق عند مستوى 8721.18 نقطة، وهي أعلى مكاسب منذ جلسة 15 نوفمبر، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.43% رابحاً 10.88 نقطة ليغلق عند مستوى 2541.44 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 345.71 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.41% رابحاً 21.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5153.89 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 736.332 مليار درهم لتربح الأسواق الإماراتية 3.9 مليار درهم.

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بضغوط هبوط 11 قطاعاً، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.17% خاسراً 6.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3601.270 نقطة، ونزلت بورصة قطر.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.71% رابحاً 61.81 نقطة ليغلق عند مستوى 8721.18 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.43% خاسراً 289.94 نقطة ليغلق عند مستوى 19978.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 372.8 مليون سهم بقيمة 11.8 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.40%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.37%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.94%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.77%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.46%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والاتصالات بنسبة 0.18%، 0.16%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.19%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وقفز 118 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بي سي آي" بنسبة 10%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 9.88%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 6.86%، فيما تراجع 70 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 5.07%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 4.41%، ثم سهم "ساكو" بنسبة 2.70%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 894 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.43% رابحاً 10.88 نقطة ليغلق عند مستوى 2541.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 205.2 مليون سهم محققة ما قيمته 207.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3446 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.86%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.53%، 0.48%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وقفز 21 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 7.27%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.89%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.36%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.5 مليون ورقة بقيمة 44.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.28%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.41% رابحاً 21.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5153.89 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 736.332 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 81.1 مليون سهم، بقيمة 376.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 2117 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 3.08%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.06%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بنسبة 5.56%، ثم سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.48%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أسمن الخليج بنسبة 5%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 2.86%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.08%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 95 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.62%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.17% خاسراً 6.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3601.270 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 670.4 ألف ريال عبر تنفيذ 199 صفقة لعدد 29 سهماً.

وارتفع سهم الشركة الخليجية لخدمات استثمار قابضة وحيدة ببورصة مسقط بنسبة 1.32%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.56%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 1.73%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 119.5 ألف ريال عماني.





بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.02% خاسراً 2.08 نقطة ليغلق عند مستوى 10478.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 184.8 مليون سهم بقيمة 713.3 مليون ريال عبر تنفيذ 11.3 ألف صفقة، وتراجع 18 سهماً، وارتفع 26 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.55%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 0.78%، 0.22%، على التوالي.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% خاسراً 14.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5584.34 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% خاسراً 9.32 نقطة ليغلق عند مستوى 6101.58 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.58% خاسراً 26.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4565.67 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% خاسراً 26.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4660.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 237.5 مليون سهم بقيمة 36.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10 آلاف صفقة، وهبط 11 قطاعاً على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.59%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.17%، 0.13%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاعي المنافع والعقار بنسبة 0.36%، 0.26%، على التوالي.

وجاء سهم شركة حيات للاتصالات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.24%، يليه سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%، ثم سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.50%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.12% يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 5.03%، ثم سهم شركة الكويت للتأمين بنسبة 4.94%.