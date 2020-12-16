شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 16-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 16-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل الجنيه الإسترلينى 5.07 ريال سعودي. قال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا "أسعار الخام نزلت قليلا بعد أن سجل تقرير مخزونات (معهد البترول الأمريكي) زيادة متعاقبة". وزادت مخزونات الخام مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر إلى نحو 495 مليون برميل وفقا لمعهد البترول الأمريكي. وتوقع محللون انخفاضا 1.9 مليون برميل وفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز، ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق اليوم. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى. 1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى. يورو (EUR)1 يورو = 4.58 ريال سعودي. يورو (EUR)1 يورو = 4.58 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 0.22 يورو. جنيه إسترلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 5.07 ريال سعودي. جنيه إسترلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 5.07 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني. دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.95 ريال سعودي. دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.95 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 0.34 دولار كندي. دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.84 ريال سعودي . دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.84 ريال سعودي . 1 ريال سعودى = 0.35 دولار أسترالي. ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي. ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 27.54 ين ياباني . جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي. جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي. 1 ريال سعودى = 4.19 جنيه مصري. درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى. درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى. 1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى. جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى. جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى. 1 ريال سعودى = 14.75 جنيه سودانى. دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى. دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى. 1 ريال سعودى = 35.16 دينار جزائرى. دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.950 ريال سعودى. دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.950 ريال سعودى. 1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى.

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