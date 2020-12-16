شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة تل أبيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة تل أبيب مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها التي تتم بين بورصة عربية والبورصة الإسرائيلية. ستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين السوقين الماليين، والمساهمة في نمو أسواق المال في كل من الإمارات وإسرائيل.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم رسمياً من قبل محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وآمنون نوباخ، رئيس مجلس إدارة بورصة تل أبيب في حفل توقيع افتراضي.

أحد أهم الأهداف الرئيسية لمذكرة التفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة تل أبيب هو استكشاف الفرص المحتملة للتعاون، بما في ذلك: الإدراج المزدوج للأوراق المالية، التداول المتبادل من قبل أعضاء السوقين الماليين، تسهيل وصول المستثمرين إلى سوق الطرف الآخر؛ إنتاج التكنولوجيا المالية وتقنيات البنية التحتية للسوق الأخرى، وتبادل البيانات والمعلومات الأخرى لغاية تطوير منتجات جديدة. من خلال هذه الأنشطة، يهدف الطرفان إلى تسهيل الوصول إلى السوقين وتوفير سوق جذابة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الشركات المدرجة والمستثمرون والوسطاء، فضلاً عن موفري وموردي المعلومات.

محمد علي الشرفاء: الطريق مفتوح أمام الشركات للتعاون واستكشاف الفرص التجارية

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية على توقيع الاتفاقية: مع دخول العلاقة بين دولة الإمارات وإسرائيل حقبة جديدة، فإن الطريق مفتوح أمام الشركات من كلا البلدين للتعاون مع بعضها بعضاً واستكشاف الفرص التجارية. إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بورصة تل أبيب هي مثال مبكر على هذا التعاون ودليل على التزامنا بتحقيق القيمة المضافة في المنطقة من خلال الأعمال والتجارة. من خلال تقديم المزيد من الفرص للشركات والمستثمرين لتحقيق أهداف أعمالهم، فإننا ندعم رؤية معاهدة السلام التي سوف تعم بالفائدة على القاطنين في جميع أنحاء المنطقة.

وقال سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: توضح مذكرة التفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة تل أبيب كيف يمكن للأسواق المالية أن تتعاون لتحقيق المنفعة المشتركة من خلال تبادل الأفكار والمعلومات والمبادرات التي تضيف قيمة لكلا الطرفين. هذا ويشكل الابتكار والتكنولوجيا المكون الرئيسي للتعاون التجاري بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل و بالتالي يحمل أهمية خاصة لسوق أبوظبي للأوراق المالية لأنه سيشجع شركات تكنولوجيا ريادة الأعمال على جذب المزيد من المستثمرين وتوفير قنوات جديدة للوصول إلى رأس المال، وهو عنصر أساسي في استراتيجية النمو لدينا.

وقال أمنون نوباخ، رئيس مجلس إدارة بورصة تل أبيب: تتشرف بورصة تل أبيب اليوم بالتوقيع على مذكرة التفاهم التاريخية. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحن على ثقة بأن مذكرة التفاهم هذه ستعزز أسواق رأس المال في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وستوفر فرصاً مهمة للشركات المدرجة في كلا البلدين.

وقال إيتاي بن زييف، الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب: إن تعزيز تواجد بورصة تل أبيب على الساحة الدولية هو أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية. تعد مذكرة التفاهم الاستثنائية هذه حدثاً مهماً و تأكيداً على الفرص التي يمثلها سوق رأس المال الإسرائيلي للمستثمرين الدوليين، الباحثين عن التكنولوجيا الإسرائيلية والشركات عالية النمو. إنني أتطلع إلى علاقة طويلة الأمد تحقق المنفعة المتبادلة بين بورصة تل أبيب وسوق أبوظبي للأوراق المالية.