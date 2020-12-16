شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ أعلى مستوى وترقب قرار «الاحتياطي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء لأعلى مستوى في أسبوع إذ استند المعدن الأصفر إلى ارتفاع سجله في الجلسة السابقة بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1854.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عند 1858.13 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1859.60 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت «الأسواق تتوق فحسب إلى أي شيء فيما يتعلق بحزمة التحفيز الأمريكية والأنباء التي تفيد بتوصل الحزبين المتنافسين (الجمهوري والديمقراطي) إلى شبه اتفاق الليلة الماضية رفعت توقعات التضخم قليلا، مما يفيد الذهب».

ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسات الأخير لهذا العام الصادر عن مجلس الاحتياطي، والمقرر صدوره في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، إذ من المتوقع أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة عند صفر.

ويتوقع العديد من المحللين توقعات استرشادية جديدة بشأن المدة التي سيُبقي فيها المجلس على برنامجه الضخم لشراء سندات.

لكن مكاسب الذهب كبحها ما بدا أنه تأهب لقاح مضاد لكوفيد-19 تطوره مودرنا لتلقي موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مما دعم الأسهم الآسيوية.

وصعد البلاتين الذي يُستخدم في صناعة السيارات 0.5 بالمئة إلى 1041.35 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1045 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكس إن التوقعات بانتعاش اقتصادي في العام القادم من شأنها أن تبقي المعادن الصناعية مدعومة، على الرغم من أن هناك فائضا مستمرا في الإمدادات في السنوات الأخيرة.

وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 24.66 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2335.07 دولار.