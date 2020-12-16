شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المفوضية الأوروبية.. تقدم في «بريكست» والأيام القادمة حاسمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء إنها لا يمكنها القول ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا لكنها أشارت إلى إحراز تقدم وقالت إن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة.

وقالت أورسولا فون دير لين «وفقا لما تبدو عليه الأمور الآن، لا يمكنني القول ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق أم لا. لكن يمكنني ان أقول إن هناك سبيلا لاتفاق. قد يكون محدودا للغاية لكنه موجود».

وأضافت أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل «وجدنا سبيلا للتقدم في كل القضايا باستثناء قضيتين معلقتين هما الفرص المتكافئة ومناطق صيد الأسماك... الأيام القادمة ستكون حاسمة».

ودخلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي المرحلة الأخيرة من محادثات صعبة لحماية تجارة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار سنويا في مرحلة ما بعد انتهاء الفترة الانتقالية يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت فون دير ليين إن المناقشات بشأن حرية دخول سفن الاتحاد الأوروبي إلى مناطق صيد الأسماك البريطانية «ما زالت صعبة للغاية» لكن المفاوضين انتقلوا إلى المسألة الشائكة الأخرى وهي ضمان منافسة نزيهة بين الشركات.

وأضافت «الصعوبات قائمة بشأن ضمان المنافسة النزيهة في المستقبل. لكن يسعدني أن أعلن أن القضايا المتعلقة بالحوكمة قد حُلت الآن بدرجة كبيرة».

وقالت إنها في بعض الأحيان تشعر أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي لن يتمكنا من حل خلافاتهما لكنهما سيستمران في المحاولة.

وعدم التوصل لاتفاق سيضر بالاقتصادات على جانبي القنال الانجليزي ويحدث هزة في الأسواق ويثير الفوضى في سلاسل الإمدادات عبر أوروبا في الوقت الذي تواجه فيه جائحة كوفيد-19.

وقال مسؤول بريطاني عندما طلب منه التعليق على تصريحات فون دير لين «أحرزنا بعض التقدم لكننا ما زلنا متباعدين للغاية فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية».