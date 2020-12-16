شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الصعود بفضل هبوط الدولار الواسع قبل قرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبيل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

ارتفعت أسعار الذهب قرابة 0.7% إلى 1,865.69$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,853.35$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,850.93$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.4% ،بأكبر مكسب يومي فى نحو أسبوعين ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,819.12$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.4% ،ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أكثر من عامين ونصف عند 90.12 نقطة ،عاكسا الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بفعل انحسار طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم أسواق المال العالمية ،بفضل بيانات قوية عن اقتصاد منطقة اليورو ، بالإضافة إلى قرب إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

يواصل كبار قادة الكونغرس الأمريكي اجتماعاتهم المكثفة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على إقرار تحفيز مالي جديد بنحو 1.4 تريليون دولار فى البلاد بهدف مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 19:30 غرينتش.

من المتوقع على نطاق واسع قيام المركزي الأمريكي بتوسيع برنامج شراء السندات "التحفيز النقدي" لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى تخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.17 طن متري ، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,170.15 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 حزيران/يونيو الماضي.